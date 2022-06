Nova Delegacia é inaugurada em Itiruçu e governo garante que as próximas serão Lafaiete Coutinho e Maracás

Uma nova Delegacia Territorial está a serviço da segurança dos cerca de 12,5 mil moradores de Itiruçu, no Vale do Jiquiriçá. A unidade foi inaugurada ontem (7), pelo governador Rui Costa, acompanhado do secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, da delegada-chefe da Polícia Civil, Heloísa Campos Brito, e demais autoridades.

Na ocasião, as secretarias da Educação (SEC) e de Desenvolvimento Urbano (Sedur) também foram autorizadas a prosseguirem com a construção de uma nova escola estadual. Na área de desenvolvimento urbano, foram autorizados convênios para a recuperação do Mercado Municipal do distrito de Upabaçu, para a construção do Shopping Popular, para a pavimentação de diversas ruas e outras obras.

“Começamos hoje cedo no município de Laje e estamos agora em Itiruçu. E aqui, além de trazer tantos anúncios, estamos inaugurando uma nova delegacia com o compromisso de renovação, de fortalecimento da Polícia Civil. São mais de 200 unidades, das polícias Civil e Militar, que estão sendo construídas ou reformadas”, afirmou Rui.

A nova delegacia fica ao lado do prédio da Polícia Militar, que também passará por reformas. “Isso está sendo feito para melhorar a autoestima dos policiais e para melhorar o atendimento à população”. Segundo ele, em breve serão inauguradas as delegacias dos municípios de Lafaiete Coutinho e Maracás, que já estão com as obras concluídas.

A delegada-chefe, Heloísa Brito, destacou a aplicação de recursos em Segurança Pública. “Há mais de 30 anos não se via um investimento tão grande na estrutura das delegacias em todo o estado. Esta nova unidade foi pensada para um atendimento mais humanizado de quem precisa do trabalho da Polícia Judiciária e também para o conforto e a segurança dos servidores da Segurança Pública. E a delegacia possui, além da custódia e sala de reconhecimento, todos os computadores e equipamentos para o trabalho”. Informações: Secom/BA Foto: Rafael Martins/GOVBA

