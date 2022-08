Novas estufas de café vão ampliar produção da agricultura familiar em Planalto

Três associações da agricultura familiar do município de Planalto, no Sudoeste Baiano, estão se preparando para fortalecer a cafeicultura da região, a partir da aquisição de 100 estufas novas. As estufas de café são estruturas apropriadas para dar qualidade ao produto, favorecendo a sua comercialização.

Estão envolvidas na ação as associações dos agricultores e agricultoras familiares da região: Associação dos Pequenos Agricultores de Coruja e Alto da Baixa do Facão, Associação Comunitária da Baixa do Lico e Associação dos Pequenos Produtores da Região de Parafuso.

Márcio Oliveira, integrante da comunidade de Baixa do Facão, é um dos agricultores que vai receber as estufas. “As estufas vão melhorar a qualidade do nosso café, melhorar a renda e movimentar o nosso município”.

A instalação das 100 novas estufas é primordial para a produção de um café de qualidade, agregando valor ao produto. Os investimentos nas comunidades são via Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial. O projeto recebeu, na última sexta-feira (19), a visita técnica do diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, com a participação de agricultores, agricultoras e representantes do poder municipal. Informações e Foto: Assessoria de Comunicação SDR/CAR

Comentários no Facebook:

Comentários