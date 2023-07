Novo comandante do 19º BPM estreita laços e se reúne com a imprensa Jequieense

Apenas um dia após assumir o comando do 19º BPM em Jequié, o Ten Coronel Marcelo, através da ASCOM da unidade. Tratou de marcar uma reunião com a imprensa de Jequié, para dialogar e estreitar os laços entre a polícia militar e os meios de comunicação da cidade. Em reunião o Ten Coronel se mostrou bastante solicito com a imprensa e colocou a disposição a ASCOM do 19º BPM, para qualquer tipo de dúvida em relação as ocorrência não só na cidade de Jequié, como também nas cidades vizinhas, onde as companhias são comandadas pelo 19º BPM. O blog JEQUIÉ URGENTE, justificou a sua ausência na reunião, devido a compromisso marcado anteriormente. Mas, a nossa reportagem teve a grata satisfação de conhecer e conversar pessoalmente com o Ten Coronel Marcelo, ainda no São João de Jequié. Na oportunidade o mesmo falou da sua alegria em está designado para esta nova missão na cidade de Jequié, e se colocou a disposição do Jequié Urgente e da população do município.

