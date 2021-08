Novo crédito do Bolsa Presença é disponibilizado para as famílias dos estudantes beneficiados

O Governo do Estado efetuou, mais um crédito de R$ 150 do Programa Bolsa Presença. Ainda estão previstas mais duas parcelas das seis planejadas. O objetivo da iniciativa é apoiar financeiramente as famílias dos estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica e cadastradas no CadÚnico para assegurar a permanência dos alunos nas atividades letivas. O programa deve alcançar 311 mil famílias de 357 mil estudantes, totalizando o investimento de R$ 280 com recursos próprios do Estado.

