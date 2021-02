Novo decreto da prefeitura de Jequié fecha os bares e templos religiosos

A Prefeitura de Jequié, publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira, 22, o Decreto Municipal Nº 22.443, que modifica incisos do art. 1º, o art. 3º, e adiciona inciso ao art. 2º do Decreto no 22.425 de 17 de fevereiro de 2021.

Nesse novo decreto, o prefeito do município de Jequié proibiu o funcionamento dos bares, templos religiosos, campos de futebol e a prática de qualquer atividade esportiva e academias. O decreto publicado nesta segunda-feira (22), tem validade até o próximo dia 01 de Março. Na noite de hoje (22), o toque de recolher é válido a partir das 20 horas.



Leia o Decreto na Íntegra:

