Novo decreto da Prefeitura de Jequié proíbe queima de fogueiras na cidade

Em um novo decreto publico pela prefeitura de Jequié, fica terminantemente proibido a queima de fogueiras na zona urbana do município. No mesmo decreto, é autorizado a queima de fogueiras apenas na zona rural, em propriedade rurais particulares, no âmbito familiar. No decreto ainda tem a informação que é permitida a queima de fogos na zona urbana, desde que não cause aglomerações. Alguns Jequieenses reclamaram da proibição, pois, muitos já tinha inclusive comprado a fogueira para queimar durante o São João.

