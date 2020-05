Novo decreto entra em vigor próximo sábado às 14 horas saiba o que vai fechar em Jequié

Saiu no final da tarde de hoje (14), o novo decreto municipal que entra em vigor no próximo sábado dia (16), de maio e é válido até o próximo dia (25). O novo decreto proibi inclusive vendedores ambulantes de atuarem nas ruas da cidade e as feiras livres nos bairros. Veja abaixo o que está proibido e permito de funcionar em Jequié.

Estão proibidos de funcionar até o fim da vigência deste Decreto os

seguintes estabelecimentos:

I – Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;

II – Casas de festas e eventos;

III – Exposições, congressos e seminários;

IV – Cinemas, teatros e museus;

V – Clubes de serviço e de lazer;VI – Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento

físico;

VII – Eventos privados como casamentos, formaturas e afins;

VIII – Quaisquer eventos congêneres com potencial de gerar aglomerações;

IX – Locais públicos ou privados destinados a quaisquer práticas esportivas;

X – Moto taxistas estarão terminantemente proibidos de transportar passageiros,

porém autorizados a transportar produtos e fazer delivery;

XI – Clínicas médicas e de saúde em geral, tais como clínicas fisioterápicas,

odontológicas entre outras;

a) Excetua-se deste inciso o CDRJ (Centro de Doenças Renais de Jequié) que

está autorizado a funcionar.

XII – Transporte Coletivo Municipal;

XIII – Bares;

XIV – Comerciantes ambulantes de qualquer natureza;

XV – Feiras livres, inclusive a do CEAVIG.

Parágrafo Único – Demais setores de serviços e comércio (varejista e atacadista)

em Geral estão proibidos de funcionar, exceto aqueles que possuam previsão

expressa de autorização de funcionamento contida nos demais artigos deste

Decreto.

Terão funcionamento permitido, observadas as diretrizes de segurança

epidemiológica do Ministério da Saúde, SESAB e Secretaria Municipal de Saúde de Jequié, além das diretrizes gerais de funcionamento presentes nos artigos deste Decreto, os seguintes estabelecimentos:

I – Supermercados, Hipermercados e mercadinhos;

II – Padarias e Delicatessens;

III – Farmácias, Farmácias de Manipulação e Drogarias;

IV – Postos de Combustível;

V – Bancos e Lotéricas;

VI – Funerárias e VelatórioVII – Hotéis, Pousadas e Pensões;

VIII – Hospitais;

IX – Restaurantes, lanchonetes, quiosques e trailers, em atendimento

exclusivamente via delivery;

X – Borracharias;

XI – Distribuidoras de Gás, Distribuidoras de Água e Distribuidoras de Alimentos.

XII – Lojas de produtos agropecuários indispensáveis à manutenção de lavouras,

rebanhos e afins;

XIII – Petshops, exclusivamente por meio de delivery;

XIV – Estabelecimentos essenciais ao funcionamento e manutenção dos setores de

energia elétrica, esgotamento sanitário e água encanada, telefonia e internet.

XV – Açougues e Peixarias, inclusive os do CEAVIG;

XVI – Estabelecimentos e empresas de segurança e vigilância;

Art. 3º – Continua como medida obrigatória o uso de máscaras e o afastamento

entre as pessoas que necessitarem circular nas ruas e estabelecimentos.

Art. 4º – Continua proibido o consumo de bebidas alcóolicas em vias e espaços

públicos.

