Novo decreto municipal adiciona mais três segmentos comerciais para reabertura em Jequié

Art. 1º – Dá nova redação ao caput do artigo 1º do Decreto no 20.532, de 15

de junho de 2020, e acrescenta-lhe seguintes incisos, passando tudo a vigorar

com a seguinte redação.

“Art. 1º – Fica suspensa, até o dia 29 de junho de 2020, a realização de toda e

qualquer atividade econômica formal e informal dos setores de serviços no

município de Jequié, incluindo ambulantes, podendo funcionar apenas os

seguintes estabelecimentos:

XXXXIII – Lojas de departamento;

XXXXIV – Livrarias e papelarias;

XXXXV – Lojas de perfumaria e cosméticos;

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência

até o dia 29 de junho de 2020, podendo ser renovado, modificado ou

revogado a qualquer tempo por ato próprio.

