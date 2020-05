Novo decreto municipal flexibiliza funcionamento do comércio em Jequié

Art. 4º – Poderão funcionar de segunda a sábado, das 8h às 14h osestabelecimentos pertencentes aos seguintes setores:

I – Setor de comercialização de flores, jardinagem e paisagismo;

II – Setor de gráficas, papelarias, livrarias e xerox;

III – Lojas e distribuidoras de produtos essenciais à produção e acondicionamento

de alimentos, Distribuidoras de Material de Limpeza;

Art. 5º – Poderão funcionar de segunda a sexta, das 13h às 19h, e aos sábados, das

8h às 14h, os estabelecimentos pertencentes aos seguintes setores:

I – Setor de utensílios domésticos, cama, mesa e banho;

II – Lojas de departamento;

III – Móveis e congêneres;

IV – Eletrodomésticos, Eletrônicos e produtos de Informática e Telefonia Móvel;

V – Cosméticos e perfumaria em geral;

VI – Vestuário, Calçados, Adereços, Bijuterias e Joalherias;

VII – Estabelecimentos do setor de Fotografia;

VIII – Armarinhos e casas de tecidos;

IX – Concessionárias de Veículos novos e usados

As feiras do CEAVIG, largo do Joaquim Romão e Jequiezinho, continuam

permitidas, nos horários e normas dispostas no Decreto nº 20.456/2020.

Art. 8º – Em todos os estabelecimentos em funcionamento com atendimento no

próprio local, continuará sendo permitido o ingresso e permanência dos clientes e

funcionários apenas quando estiverem usando máscaras, sejam elas artesanais ou

Continuam proibidos de funcionar até o fim da vigência deste Decreto os

seguintes estabelecimentos:

I – Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;

II – Casas de festas e eventos;

III – Feiras, exposições, congressos e seminários;

IV – Cinemas, teatros e museus;

V – Clubes de serviço e de lazer;

VI – Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento

físico;

VII – Eventos privados como casamentos, formaturas e afins;

XII – Clínicas Odontológicas, exceto os atendimentos de urgência;

IX – Locais públicos ou privados destinados a quaisquer práticas esportivas;

X – Moto taxistas estarão terminantemente proibidos de transportar passageiros,

porém autorizados a transportar produtos;

XI – Bares;

