Novo decreto sai e comércio de Jequié fecha e haverá toque de recolher na cidade a partir de Domingo dia (12)

Fica suspensa, a partir das 15h do dia 12 de julho até o final do dia 20

de julho de 2020, a realização de toda e qualquer atividade econômica formal e informal (setores de serviços, varejista ou atacadista), no município de

Jequié, incluindo ambulantes e feirantes, podendo funcionar apenas os

seguintes estabelecimentos:

I – Farmácias;

II – Postos de combustíveis;

III – Supermercados, Hipermercados e mercadinhos;

a) Poderão funcionar diariamente até as 17h;

IV – Padarias e delicatessens;

a) Poderão funcionar diariamente até as 17h;

V – Borracharias;

VI – Distribuidor de água mineral, gás de cozinha e alimentos;

VII – Distribuidor e provedores de internet;

VIII – Hospitais e atendimentos de tratamentos contínuos a exemplo de

oncologia, hemoterapia, hemodiálise e diagnóstico por imagem;

IX – Clínicas médicas em geral, apenas para atendimento de urgência e

emergência e cardiologia;

X – Clínicas odontológicas, apenas para atendimento de urgência;

XI – Clínicas veterinárias, apenas para atendimento de urgência e emergência;

XII – Laboratórios de análises clínicas;

XIII – Serviços funerários e velatórios;

XIV – Bancos, lotéricas e cooperativas de crédito;

XV – Hotéis, Pousadas e Pensões;

XVI – Empresas de segurança e vigilância patrimonial;

XVII – Restaurantes, lanchonetes, quiosques e trailers, em atendimento exclusivo

por delivery;

XVIII – Estabelecimentos que forneçam insumos hospitalares;

XIX – Estabelecimentos de produtos agropecuários, indispensáveis à

manutenção de lavouras, rebanhos e afins;

XX – Farmácias de manipulação;

XXI – Petshops, exclusivamente por meio de delivery;

XXII – Transporte coletivo urbano;

XXIII – Indústrias.

Fica temporariamente proibida as reuniões religiosas em igrejas,

templos, centros espíritas e demais locais destinados a manifestações religiosas.

Retoma a restrição de circulação de pessoas (toque de recolher), no

horário compreendido entre as 18h às 5h, devendo todos os munícipes e proprietários de estabelecimentos comerciais o cumprirem.



