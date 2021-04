Novo Secretário de Fazenda vem da cidade de Santo Antônio de Jesus para Jequié

Foi publicado no diário oficial com a data de ontem (26), o novo secretário de fazenda do município de Jequié. Trata-se de Marinaldo Cardoso Santos, ele que estava na superintendência de Convênios da cidade de Santo Antônio de Jesus, e ao receber o convite do prefeito Zé Coca, deixou o cargo e está a caminho de Jequié.

A secretaria de fazenda de Jequié, estava vaga desde o último dia (12), quando Antonio José Oliveira Lins, pediu exoneração, para ocupar um outro cargo público em Brasília.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários