Novo tomada de assalto no São Judas Tadeu é encontrada pela PM em Jequié

Policiais militares do grupamento de motociclistas GETAM (19ºBPM) recuperaram um veículo roubado. A guarnição foi procurada pela vítima de um assalto ocorrido no bairro São Judas Tadeu por volta das 12h30, no qual foi roubada uma motocicleta Honda NXR Bros 160, e que, de acordo com o rastreio feito sua localização apontava para a localidade conhecida como Manga de Elza.

A partir dessas informações foram iniciadas diligências, e após muitas incursões em meio a vegetação fechada e de difícil acesso, o veículo foi localizado abandonado no meio do matagal.

O produto do roubo foi conduzido e apresentado na delegacia para adoção das medidas legais cabíveis. Informações: ASCOM 19ºBPM

