Novos alunos do Senai Maracás são recebidos em aulas inaugurais

As duas próximas segundas-feiras serão especiais para os alunos da nova unidade do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Maracás. No dia 9 de agosto será dada a largada para os cursos de Confeitaria Básica e Eletricista Residencial, enquanto no dia 16 será a vez das turmas de Panificação Básica e Auxiliar de Mecânico. Massai Lima, coordenador de cursos da instituição, e Valéria Rocha, analista de relacionamento com a comunidade da Largo Resources | Vanádio de Maracás estarão presentes para dar as boas-vindas às turmas. Inaugurado no início de junho, o equipamento é resultado da parceria entre o Senai, o Sesi (Serviço Social da Indústria), a Prefeitura Municipal de Maracás e a Largo Resources | Vanádio de Maracás, que investiu R$ 200 mil no projeto para requalificar um antigo galpão de alojamento abandonado. O objetivo da iniciativa é oferecer qualificação profissional para ampliar o potencial de empregabilidade das pessoas da cidade, proporcionando oportunidades de inserção em diversas áreas do mercado.

