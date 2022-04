Novos cursos do Senai Maracás estão com inscrições abertas para jovens e adultos

stão abertas até o dia 15 de abril as inscrições para novos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Senai Maracás. São seis opções em diversas áreas, em turnos variados e com duração entre 20h a 260h de carga horária. Todas as aulas são oferecidas gratuitamente.

A novidade é que, pela primeira vez, a instituição abre vagas para os jovens com idade a partir de 16 anos, que podem participar da seleção para as turmas de informática e manutenção de bicicletas. Pessoas com 18 anos ou mais podem se inscrever para os cursos de preparação de pizza, produtos natalinos, almoxarifado de obras ou mecânica industrial.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na sede do Senai (Rua Major Oscar de Sá, 9999 – bairro Jiquiriçá), pelo WhatsApp (73) 3047-1091 ou, ainda, através do site www.curtaduracaosenaiba.com.br.

Inaugurada em junho do ano passado, a unidade do Senai é fruto da parceria com a Prefeitura Municipal de Maracás e a Largo Vanádio de Maracás. Alinhado com as iniciativas de responsabilidade social da companhia, o projeto tem como principal objetivo colaborar para a ampliação do potencial de empregabilidade das pessoas da cidade para atender as demandas de mercado e estimular o empreendedorismo na região. Informações Darana Relações Públicas

