Novos soldados da polícia militar se formam na cidade de Jequié

Na tarde de ontem(17), foi realizada a solenidade de formatura do Curso de Formação de Soldados Policiais Militares, turma 2022.1, no 19⁰ Batalhão Policial Militar. A solenidade contou com a presença do Cel PM Robson Pacheco, Cel PM RR Ivo, Ten Cel Souza Júnior, Ten Cel PM Castilho, Ten Cel Jocevã, Ten Cel Reinaldo e Ten Cel BM Fanelli, dentre outras autoridades presentes. Onde foram formados 46 (quarenta e seis ) novos soldados PM. Com a conclusão do curso, em todo o estado, 1600 (mil e seiscentos) novos soldados estão aptos a servir e proteger a sociedade baiana.



Na oportunidade, foram homenageadas a Patronesse da turma, a Sd PM Sylvia Raffaela Gonçalves Pereira, além da madrinha, a Sr. Polliana Leandro Oliveira e a Amiga da Turma, a Cb PM Jaci Santos Aguiar Moraes. O Ten Cel PM José Andrade Souza Júnior, Comandante do 19⁰ BPM, parabenizou os novos soldados, trazendo a seguinte mensagem “Ser soldado é amar a pátria, é proteger o seu povo, é respirar e transpirar o seu país. Ser soldado é ter o bem como único caminho possível”. Informações e Foto: ASCOM/19º BPM

