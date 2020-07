Núcleo Cidade Sol do NEOJIBA participa de evento comemorativo da unidade de Salvador

Impossibilitado de reunir os integrantes, de forma presencial, por conta do risco de contaminação pela Covid-19, os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA) encontraram uma forma de continuarem ativos e produzindo, artisticamente, seguindo todas as orientações de saúde. Mantido em Jequié, através de parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) com a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o NEOJIBA vem substituindo a prática musical coletiva por ensaios virtuais, contando, para isso, com o apoio de aplicativos de videoconferência. Para que o ritmo de trabalho se mantenha intenso, os instrutores fazem as mesmas exigências técnicas de aula presencial: o integrante tem que estar devidamente vestido e pronto a dar o seu melhor, como aconteceria num ensaio presencial.

E o resultado pôde ser conferido ao longo desta quinta-feira, 9, quando os integrantes do Núcleo Cidade Sol do NEOJIBA participaram do evento virtual que celebrou a inauguração da sede, no Parque do Queimado, no bairro da Liberdade, em Salvador. Denominado de “NEOJIBA na Janela”, o projeto, que teve início às 12h:30 e vai até as 18h, contou com a participação dos núcleos de Salvador, Simões Filho, Jequié, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Teixeira de Freitas, e reuniu os integrantes na janela de suas residências, cantando e tocando seus instrumentos. Informações e Foto: ASCOM PMJ

