Núcleo de Autismo da APAE de Jequié é inaugurado oficialmente

Com a proposta inovadora de acolhimento a pessoa com autismo de Jequié e Região, foi inaugurado Na última segunda-feira (03/04) o Núcleo de Autismo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Jequié. Nem a falta de energia elétrica foi suficiente para conter o entusiasmo de Moana Meira, superintendente da APAE Jequié e diretora social da APAES da Bahia. Para ela, o núcleo representa um avanço significativo, tendo em vista que o espaço contará com a atuação de equipe multidisciplinar composta por psicólogos, nutricionista, pediatra, neuropsicólogos, psicopedagos, dentre outros, e já inicia os trabalhos com quase 400 assistidos. O Núcleo conta com salas adaptadas para atendimentos específicos do TEA, refeitório e sala multidisciplinar.



Uma novidade no núcleo é a piscina para a hidroterapia que oferece estimulações sensoriais, sendo indicada como um dos tratamentos para pacientes com autismo pois auxilia na diminuição do stress e na organização do comportamento, permitindo o alcance de estados de relaxamento e melhora na relação com o ambiente.



O evento contou com a presença de mães, colaboradores, autoridades civis e eclesiásticas, representantes do Rotary Clube Jequié Norte, da Imprensa local e apoiadores da causa do autismo. Um momento de muita emoção foi o abraço azul. Balões com gás Hélio soltos ao ar significando a busca por liberdade e direitos garantidos na constituição. O Núcleo funcionará de segunda a sexta-feira em horário comercial, à Rua De João Braga, em frente ao Oásis, no bairro Jequiezinho.

