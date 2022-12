Número de atingidos pelas chuvas passa de 180 mil no estado

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde deste domingo (25), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em regiões do estado. Até a última atualização, são 1.740 desabrigados, 20.262 desalojados e 166.094 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre. Também foram registrados sete feridos e um óbito. O número total de atingidos chega a 188.104 pessoas.





Vídeo compartilhado através do WhatsApp do Centro de Jequié-BA nesta manhã do dia 26/12/2022

Os números correspondem às ocorrências registradas em 92 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 69 estão com decreto de Situação de Emergência (SE). A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa o registro de 40 ocorrências em rodovias baianas em decorrência das chuvas desde o mês de novembro. Deste total, 33 pontos já estão com o tráfego restabelecido, quatro trechos estão com tráfego interrompido e três com o trânsito liberado em meia pista. As intervenções também contam com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura.

Veja lista de municípios atingidos:

Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Arataca, Baixa Grande, Barra do Choça, Barro Preto, Belo Campo, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Cachoeira, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Dário Meira, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alves, Ibicaraí, Ibicuí, Ibipeba, Ibirapuã, Iguaí, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itajuipe, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapicuru, Itaquara, Itarantim, Itororó, Ituaçu, Jiquiriça, Jucuruçu, Jussari, Lafaiete Coutinho, Maiquinique, Medeiros Neto, Mirante, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Piripá, Planalto, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabrália, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Teodoro Sampaio, Ubaitaba, Vereda, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães, Almadina, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Catu, Cipó, Floresta Azul, Gandú, Guanambi, Guaratinga, Ibotirama, Itamaraju, Itapetinga, Jitaúna, Juazeiro, Manoel Vitorino, Maragojipe, Marcionílio Souza, Mascote, Santo Antônio de Jesus, Sátiro Dias, Tanhaçu Teixeira de Freitas.

