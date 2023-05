O 8º GBM realiza o Workshop de Segurança contra Incêndio e Pânico em Jequié

O 8ª GBM realiza nesta sexta-feira (05) de maio de 2023 no Auditório do Centro Médico Antonio Astolpho. O evento tem como público alvo os comerciantes, empresários, profissionais da área e estudantes que desejam adquirir conhecimentos sobre as exigências da Legislação de Segurança contra Incêndio e Pânico. Será uma oportunidade para dirimir as dúvidas existentes e simplificar o entendimento para a regularização das edificações e áreas de risco quanto a segurança.

