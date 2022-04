O dia da Caatinga foi comemorado com exibição de documentários e participação de moradores de Monte Branco

O distrito de Monte Branco, que fica às margens do Rio das Contas, foi escolhido para celebrar o Dia da Caatinga porque é uma das localidades mais representativas desse bioma exclusivamente brasileiro, tendo sido o cenário para os documentários e possuir uma história marcante relacionada a economia com extração do látex, do pau da borracha, pó de palha, do umbu e a produção de algodão, mandioca e mamona, além da pesca.