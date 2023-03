O homem mais forte do Brasil é Jequieense. ASSISTA

Marlan Santos da Silva É atleta e participou do campeonato brasileiro de Powerlifiting, que aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo de 01 á 05 de Março. Ele foi campeão em duas categorias. Open e novos. Ou seja, o homem mais forte do Brasil é Jequieense. Ele também participou do campeonato baiano no final de 2022, que aconteceu em Vitória da Conquista e Marlan também foi campeão. O jovem treina já há 04 quatro anos, e o próximo passo, será em Maio o campeonato Brasileiro de LPO, o jovem está na expectativa de ser convocado pela federação brasileira de levantamento de peso para participar do panamericano que acontece no equador, ainda em 2023. ASSISTA ENTREVISTA COMPLETA LOGO A BAIXO.

