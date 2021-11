O Jequié Urgente foi visitar o Circuito Esporte por Toda parte que continua até o próximo domingo (13), na Praça Rui Barbosa; ASSISTA

Está acontecendo na Praça Rui Barbosa em Jequié, o Circuito Esporte por Toda Parte. Um projeto do governo do estado que passa por várias cidade baianas. Em Jequié, o Circuito acontece até este próximo domingo (14). O projeto esportivo, que tem por finalidade apresentar às pessoas regras do boxe, basquete e badminton e conta com arena esportiva para a prática das modalidades. Vários atletas de Jequié participam do Circuito. A reportagem do Blog Jequié Urgente esteve no local e entrevistou o Secretário de Esportes de Jequié, Mateus Budega que falou sobre o projeto em nossa cidade. Assista.

