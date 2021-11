O que falta para reinauguração do Restaurante Popular de Jequié? O povo quer saber

Já falamos várias vezes sobre o abandono do Restaurante Popular de Jequié, o local estava totalmente abandonada e sendo depredada por vândalos. O atual prefeito de Jequié, Zé Coca, anunciou a reforma do local, e de fato a restruturação foi feita. Mas até a presente data, o Restaurante continua de portas fechadas. Vamos em busca de informações e saber, quais seriam os motivos da demora em reinaugurar o Restaurante Popular de Jequié. As pessoas cobram a sua reinauguração, pois, centenas de pessoas usam o restaurante para fazer suas alimentações com um preço relativamente baixo.

Comentários no Facebook:

Comentários