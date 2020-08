O SUS PRECISA SER FORTALECIDO NA PANDEMIA PARA ATENDER O POVO, AFIRMA MARA

A preocupação com o avanço do novo coronavírus ampliaentre diversos setores da sociedade brasileira. O Brasil já ultrapassa mais dos 3 milhões de pessoas contaminadas e mais de 100 mil óbitos, espalhados por diversos municípios, como Jequié, do estado da Bahia.

Segundo a Cirurgiã – Dentista e professora de Saúde Pública, Mara Carrilho, e pré – candidata a vereadora por Jequié, a pandemia do coronovírus é uma das mais desafiadoras das últimas décadas, e colocou em xeque o sistema de saúde do Brasil e os de outros países.

Mara enfatiza, no entanto, que o Brasil, mesmo sendo um país em desenvolvimento, tem uma significativa vantagem sobre as grandes nações europeias e os Estados Unidos, pois possui o Sistema Único de Saúde – SUS -, um sistema, que tem como dois dos seus princípios, a Descentralização, o que permite grande capilaridade ao sistema, ou seja, chegar aos lugares mais distantes, nas Unidades de Saúde da Família e a Universalização,o que garante oacesso às ações e serviços de saúde a todos cidadãos brasileiros.

“Infelizmente, o Brasil encontra-se no momento, com mais de 100 mil óbitos causados pela COVID–19 e o atual presidente da República, o Sr. Jair Bolsonaro, por intermédio do Ministério da Saúde, gastou apenas 27,2% dos recursos para combater a pandemia”, lamenta Mara.

Conforme Mara, em qualquer contexto, principalmente como o da pandemia atual, os recursos da saúde precisam ser alocados de forma adequada, com seriedade, para fortalecer o SUS, ampliar a cobertura da atenção básica nos municípios.

“É necessário também valorizar a capacitação de recursos humanos, a educação permanente para os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, assim como, qualificar a gestão para atender amplamente o povo que mais necessita, como agora na pandemia do coronavírus”, acrescenta.

