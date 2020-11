Obra na Avenida Landulfo Caribé faz a Avenida Cesar Borges congestionar em Jequié

Motoristas e motociclistas estão passando por um momento complicado no trânsito de Jequié. Devido a uma obra na Avenida Landulfo Caribé, o tráfego está sendo direcionado para a Avenida Cesar Borges, e com isso, a lentidão tem causado irritação.

A obra está sendo feita na altura da ponte próximo a Brasilgás, em uma cratera que foi aberta por causa das fortes chuvas dos último dias em Jequié. Esperamos que a Embasa conclua o mais breve possível essa obra, pois o transtorno causado no trânsito por conta de uma rua apenas na cidade, é inacreditável. A Guarda Municipal estava no local, tentando ajudar os motoristas, mas a situação estava complicada.

A Avenida Castelo Branco, no cruzamento com a Avenida Landulfo Caribé foi interditada nesta quinta-feira provocando lentidão no trânsito e vários engarrafamentos. O BJM registrou pontos de lentidão, com velocidade de 5 km por hora na Avenida César Borges, Avenida Franz Gedeon e no entorno do Centro de Abastecimento Vicente Grilo. O motorista deve evitar essas vias para fugir dos engarrafamentos. A Avenida Castelo Branco foi interdita para que a Embasa efetue o serviço de recomposição de um buraco provocado pelo rompimento de um emissário de esgotos.

Comentários no Facebook:

Comentários