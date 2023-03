Observatório discute ações integradas de prevenção e combate à exploração sexual em Ilhéus para o ano de 2023

A primeira reunião ordinária do Observatório de Prevenção à Exploração Sexual de 2023 apresentou, na última quinta-feira (16), as ações de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes que serão desenvolvidas ao longo deste ano. O evento contou com representantes de 32 entidades ligadas à educação, saúde e promoção social, além de lideranças comunitárias.

Promovido pelo Programa de Prevenção à Exploração Sexual (PPES) do Porto Sul – BAMIN, e executado pela Ethos-Humanus, o encontro aconteceu no Abrigo São Vicente, na Conquista, em Ilhéus (BA).

Criado em 2020 pelo PPES, o observatório tem por objetivo garantir o respeito aos direitos definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e prevenir crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, além de apoio às pessoas em situação de prostituição, em Ilhéus (BA). O PPES integra os 34 programas socioambientais da BAMIN, relacionados à construção do Porto Sul.

“As ações do PPES começam dentro das obras com nossos colaboradores, para que eles possam reverberar, junto às suas famílias, a importância de cuidar das crianças e dos adolescentes”, explica a analista de relacionamento com comunidades da BAMIN, Sandra Argôlo, ao destacar o comprometimento da empresa com a prevenção à exploração e abuso sexual.

De acordo com a coordenadora do PPES, Roseane Palavizini, o programa está construindo uma rede de proteção que envolve escolas, associações comunitárias, secretarias municipais e instituições sociais. “São entidades que atuam na proteção e na defesa das crianças e adolescentes contra a violência sexual, que envolve o abuso e a exploração. O Observatório é o centro dessa rede, que articula e fortalece essa missão”, explica.

Profissionais de diversos segmentos e instituições competentes, gestores e educadores das escolas municipais contribuíram com uma troca de experiências sobre políticas públicas de prevenção e proteção das crianças e adolescentes contra a violência sexual. O momento também marcou o alinhamento sobre o conteúdo do material de comunicação que será utilizado nas ações.

Entre as ações previstas para execução pelo PPES, nas escolas do entorno do Porto Sul, estão: Diálogos Pedagógicos; o Festival de Criatividade com Escolas; a articulação para estruturação de cursos; os Encontros Inspiradores; as campanhas de comunicação; e oficinas pedagógicas, dentre outras. Informações e Foto: ASSESSORIA DE IMPRENSA BAMIN

DARANA RP

Comentários no Facebook:

Comentários