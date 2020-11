ocorrerá Interdição total no KM 657 da BR 101 na região de Itapebi(BA) na tarde de hoje (07).

No final da tarde de hoje (06), em razão de fortes chuvas na região do município baiano de Itapebi, houve interdição do KM 657 da BR 101, por conta dos danos provocados na via.

Equipe de PRFs já promoveram a devida sinalização, e estão no local para orientações aos condutores, que devem evitar trafegar pela região, pois o trecho encontra-se totalmente interditado. Informações: PRF

