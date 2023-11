Odontomóvel atende estudantes em Jaguaquara e Apuarema

O número de municípios baianos contemplados com os serviços do Odontomóvel continua crescendo. O serviço itinerante do Programa Saúde Mais Perto nas Escolas iniciou, nesta segunda-feira (20), os atendimentos em Jaguaquara, Cabaceiras do Paraguaçu e Nova Ibiá. A partir desta quarta (22), o serviço estará disponível em Apuarema, e na sexta-feira (24) chegará em Igrapiúna. Já em Queimadas, o serviço iniciado na última segunda (13) segue até esta quarta-feira (22). A iniciativa, fruto da parceria entre as secretarias da Educação e da Saúde, já atendeu alunos de 532 unidades escolares de 169 municípios e o número de estudantes da rede estadual atendidos subiu para 190 mil.



O Odontomóvel oferece, de forma gratuita, serviços que incluem avaliação bucal, limpeza, restauração, tratamento de canal, cirurgias odontológicas e exames radiológicos. Os atendimentos são realizados em carretas equipadas como consultórios, com capacidade para abrigar, simultaneamente, até dez dentistas de diversas especialidades, além dos demais profissionais que completam a equipe de atendimento.



Em Jaguaquara, a estudante Erika Thaylla Oliveira da Cruz, 17 anos, 2° ano do curso técnico de nível médio em Administração do Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII, falou sobre o atendimento que recebeu no Odontomóvel. “O profissional que me atendeu foi bem cuidadoso. Ele analisou e realizou o serviço de forma excelente, sem precisar fazer algo além da limpeza, que foi o que solicitei, e ainda recebi sugestões de como cuidar da saúde dental. Esta iniciativa do Governo do Estado é muito importante e eficaz, pois, além de cuidar da nossa saúde bucal, nos possibilita sentir bem conosco e com nosso sorriso”, disse.



Para ter acesso ao serviço, os interessados deverão apresentar a carteira do SUS atualizada, juntamente com os documentos de identificação, além do termo de autorização devidamente assinado pelos pais ou responsáveis, no caso de menores de idade. Os atendimentos acontecem das 8h às 17h e contam com atividades educativas e orientações sobre os cuidados com a saúde bucal.



Confira a programação da semana:



– Queimadas – Centro Territorial de Educação Profissional Santa Bernadete – de 13 a 22/11

– Nova Ibiá – Colégio Estadual Professora Maria Leal Lopes – Tempo Integral – de 20 a 21/11

– Cabaceira do Paraguaçu – Colégio Estadual Alberico Gomes Santana – de 20 a 25/11

– Jaguaquara – Centro Estadual de Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII – Tempo Integral – de 20 a 25/11

– Apuarema – Colégio Estadual Doutor Vasco Filho – Tempo Integral– de 22 a 25/11

– Igrapiuna – Colégio Estadual Professor Neilton Lima Moreiral – de 24 a 28/11

Foto: Ilustrativa/ASCOMSEC

