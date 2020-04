Oficial da Polícia Militar fica ferido em grave acidente na BR 116 próximo a Manoel Vitorino

Um Major da Polícia Militar ficou ferido na manhã de ontem (07), em um grave acidente na BR 116 próximo a cidade de Manoel Vitorino. Segundo informações o veículo corola onde o Major Mascarenhas estava, colidiu com outro veículo que vinha no sentido contrário. Além do Oficial, estavam no veículo sua esposa e dois filho.



Uma unidade da Via Bahia , Corpo de Bombeiros e SAMU foram ao local, e todos os envolvidos foram encaminhados a emergência do Hospital Prado Valadares.

