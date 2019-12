Onça é encontrada Baleada com um tiro é resgatado e morre

Um filhote de onça parda morreu após ser encontrada baleada na Serra do Tombador, na cidade de Jacobina, no norte da Bahia, nesta quinta-feira (19). As informações são do secretário municipal do meio ambiente, Daniel Moura, via TV São Francisco.









De acordo com o secretário, funcionários do órgão foram acionados por um morador que viu o animal ferido. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e do Instituto Nacional do Meio Ambiente (INEMA) chegaram a fazer o resgate da onça, mas ela morreu a caminho da unidade onde seria atendida.

Segundo o secretário, o animal foi encontrada muito machucado, com fraturas possivelmente provocadas por um tiro. Não há detalhes do tamanho dele e nem do peso.

Ainda de acordo com Daniel Moura, o corpo do felino foi recolhido e levado para o Parque Sete Passagens, em Miguel Calmon. Em seguida, vai ser encaminhado para Salvador, onde passará por necropsia.

Conforme o secretário, o animal não é tão comum, mas há registros da presença dele na região. A Polícia Civil e o Inema vão investigar o caso.

