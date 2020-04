Ônibus é conduzido a delegacia de Jaguaquara por descumprir decreto estadual

O veículo da Empresa Trans Brasil foi preso descumprindo o Decreto Estadual no município de Jaguaquara. De acordo com relatos da Polícia Militar, a ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 09h, quando a guarnição em serviço recebeu denúncias de que um ônibus coletivo da empresa estaria realizando transporte interestadual de passageiros, tendo desembarcado pessoas no Posto Paraná, no Entroncamento, contrariando o que preceitua o Decreto Estadual n° 19.586.

A Polícia deslocou-se para o local apontado na denúncia e constatou a veracidade, localizando o veículo, Scania, cor cinza, Placa Policial OEU 4596. Foi informado pelo condutor de que o referido veículo realizava a linha RIO DE JANEIRO – PARAÍBA, com escalas. O motorista foi conduzido para a DT, onde foi apresentado à Autoridade Competente para adoção das medidas cabíveis. Informações e foto: Itiruçu Online

