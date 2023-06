Ônibus escolar do município de Jequié tomba na região de Florestal

Na manhã de ontem (31), um ônibus que faz o transporte de alunos da rede municipal de ensino do município de Jequié, acabou tombando em uma estrada na região do Emiliano, em Florestal, zona Rural do município. Segundo informações que a reportagem do Jequié Urgente recebeu, o motorista acabou perdendo o controle em um trecho da estrada que é de situação precária e acabou tombando. Dentro do veículo estavam alunos do Colégio Eufrásio Santana, que não sofreram ferimentos.

Um vídeo enviado por leitores do Jequié Urgente, mostra o ônibus logo após o acidente. A Prefeitura municipal de Jequié, através da Secretaria de Educação, emitiram uma nota no site oficial da prefeitura.

NOTA FEITA PELA PREFEITURA DE JEQUIÉ.

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, foi informada, na manhã desta quarta-feira, 31, do registro de um acidente envolvendo um micro-ônibus que realizava o serviço de transporte escolar para a Zona Rural, com estudantes da Escola Municipal Eufrásio Santana, na localidade do Emiliano, distrito de Florestal.

De acordo com informações do motorista, esse trecho da estrada é mais estreito e requer sempre velocidade reduzida, contudo, a margem da estrada cedeu e provocou o tombamento do veículo. A Secretaria de Educação, por meio da coordenação do Transporte Escolar e da coordenação técnico-pedagógica da Educação do Campo, prestou toda a assistência e apoio, sendo que o condutor, o monitor e todos os estudantes não sofreram nenhum tipo de ferimento. Assim, todos foram liberados após o atendimento e retornaram às suas rotinas diárias.

A Secretaria de Educação reitera que vem reforçando as estratégias preventivas a fim de reduzir ao máximo a possibilidade de que acidentes desta natureza aconteçam, disponibilizando, inclusive, capacitação continuada para os profissionais e motoristas que atuam no transporte escolar municipal, bem como tem intensificado as revisões mecânicas de sua frota escolar, com extremado cuidado e atenção, com vistas a manter os veículos sempre aptos ao transporte dos alunos. Como parte do atendimento do público estudantil da localidade, já foi encaminhado um veículo extra, que irá atender a demanda e, seguindo as determinações legais, a Prefeitura de Jequié iniciará apuração das circunstâncias do acidente.

