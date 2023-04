Ônibus que transportava pacientes de Jequié para Salvador é aprendido pela PRF

Na noite de ontem (10), um micro-ônibus que presta serviço a secretaria de saúde do município de Jequié. Foi parada por uma equipe da PRF na BR 116, onde foi constatado pelos agentes irregularidades na documentação. O ônibus ficou retido e os pacientes que eram transportados ficaram à espera de outro veículo . Em vídeo que circula em aplicativo de trocas de mensagens, uma usuária do transporte diz que o ônibus estava retido, porque estava com placa clonada. Uma modalidade, onde criminosos usam placas de outro veículo idêntico, para burlar a fiscalização e esconder um veículo roubado.



em nota, a prefeitura de Jequié informou que ao saber do ocorrido, enviou um outro veículo imediatamente, para o transportes das pessoas que fazem exames e procedimentos médicos em Salvador. Esperamos que o fato seja realmente apurado pela prefeitura de Jequié, e que se o fato do ônibus está circulando com placas clonadas for realmente confirmado, que os responsáveis sejam punidos. A prefeitura de Jequié, paga milhares de reais para uma empresa, e é inadmissível, que esta empresa preste um serviço onde pessoas debilitadas de saúde, passem por uma situação “vexatória”, dessa.

Comentários no Facebook:

Comentários