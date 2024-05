Operação Bombeiro Total já realizou 1.300 fiscalizações a edificações comerciais em todo o estado

O Corpo de Bombeiros Militar Bahia deu início, ontem dia (20), à Operação Bombeiro Total, que tem como objetivo promover a segurança contra incêndio em estabelecimentos comerciais de todo o estado. A ação, promovida pelo Comando de Segurança Contra Incêndio (CSCI), conta com 300 bombeiros em Salvador e 400 militares no interior do estado. Até o momento, 1.300 fiscalizações já foram realizadas em toda Bahia. Inicialmente, as abordagens são de caráter educativo e preventivo, com explicações aos comerciantes e funcionários sobre a importância da regularização dos estabelecimentos.

“O principal objetivo é regularizar as edificações, as estruturas e as áreas de risco do nosso estado. São 700 bombeiros promovendo uma campanha educativa para que as empresas possam regularizar com projetos e com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É uma medida para orientar e tirar dúvidas dos proprietários para que tenhamos locais seguros para freqüentar”, explicou o tenente-coronel Valdir Ferreira, subcomandante do CSCI.

Ebert Souza, gerente da loja Login Informática, do Shopping Bela Vista, centro de compras visitado pelo Corpo de Bombeiros, elogiou a campanha educativa. “É sempre bem-vinda essa parte da preocupação com a saúde e o bem-estar, tanto dos funcionários, quanto dos clientes. Anualmente, recebemos treinamento do Corpo de Bombeiros, então, é uma visão de benefício, de auxílio aos lojistas e aos nossos clientes”, afirmou.

Os empresários podem consultar o site do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (www.cbm.ba.gov.br) e buscar orientações de como regularizar seus estabelecimentos comerciais.

“Alguns processos são simplificados, como as edificações abaixo de 750 metros quadrados, e abaixo de 200 metros quadrados, o próprio proprietário pode realizar o cadastro e recebe a licença do Corpo de Bombeiros, de maneira automática, com medidas simples como a instalação de extintor, a sinalização de saída para a rua, informações que o próprio site do CBM orienta”, explicou o subcomandante do Comando de Segurança Contra Incêndio. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

