Operação conjunta da PRF, PM e Polícia Civil apreende veículos em Jaguaquara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com as polícias Civil e Militar de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, realizou uma operação com foco no combate a crimes relacionados a fraudes veiculares e de receptação de veículos nas principais vias da cidade. Durante a abordagem a dezenas de veículos, dois carros e duas motocicletas foram apreendidos e encaminhados ao pátio da Delegacia Territorial local.

Ainda segundo a polícia, um automóvel VW/Gol com sinais de adulteração no chassi, uma picape Fiat Strada com restrição de roubo, uma moto XRE com numeração do motor suprimida, uma CG Honda com ocorrência de furto e outra CG que seria produto de roubo foram apreendidos.

A operação envolveu policiais militares da 3ª Cia do 19º BPM, da 9ª Coorpin, incluindo o delegado titular da DT local, Chardison Castro e agentes da Delegacia 10/3 da PRF/Jequié. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

