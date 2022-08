Operação conjunta entre CIPE-CENTRAL e Polícia Militar tira de circulação arma e drogas na região

Durante a Operação FORÇA TOTAL VI, na cidade de Jaguaquara, guarnições do 19° BPM juntamente com CIPE/Central avistaram dois homens em via pública em atitude suspeita e após abordagem foi localizando um revólver calibre .38, além de uma porção de substância análoga ao crack e demais substâncias entorpecentes. Os homens e todo material encontrado foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Com os dois homens os policiais encontraram 01 revolver calibre 38, 05 porções de subbstância análoga a cocaína, 01 porção de crack e 02 tabletes de maconha. Informações: ASCOM/19º BPM

