Mortos em confronto policial na BR 330 são identificados

A polícia militar recebeu denúncia de que homens armados estariam entre a BR 330 e a entrada da região do Amazonas. Ao chegar a localidade, policiais da CIPE-CENTRAL e prepostos da 93ª CIPM da cidade de Maracás, começaram a fazer as buscas e localizaram dois homens armados. Segundo informações policiais, ao avistarem os policiais os indivíduos teriam atirado nas guarnições que revidaram ao ataque. No confronto, dois homens foram atingidos e socorridos até uma unidade hospitalar da cidade de Maracás. Os mesmos não resistiram e evoluíram a óbito. Os corpos foram trazidos para o IML de Jequié no final da tarde desta terça-feira (12). Os homens foram identificados como EDINALDO DA SILVA OLIVEIRA E ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA. com eles os policiais apreenderam uma carabina .40 com alto poder de fogo, uma espingarda calibre 20 e um revolver calibre.38.

