Operação conjunta entre policiais penais e do 19º BPM apreende materiais ilícitos no Conjunto Penal de Jequié

Policiais militares do 19º BPM, fizeram uma operação na manhã de ontem (30), no Conjunto Penal de Jequié a Operação Revista de Celas com o objetivo de realizar buscas em celas e revistas estruturais nos módulos de vivência da unidade prisional. Policiais Penais e Policiais Militares da CETO do 19°BPM adentraram ao módulo de vivência PRESIDIO II. Ao final foram encontrado os seguintes materiais: 19 facas artesanais, 01 celular, 02 celulares tipo smartphones, 03 carregadores, 03 fones de ouvido, Anotações do crime. Informações: ASCOM/19°BPM

