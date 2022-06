Operação Corpus Christi segue até o próximo Domingo nas rodovias Baianas

Corpus Christi é um dos feriados cristãos mais comemorados no Brasil. Neste ano de 2022 a comemoração ocorrerá no dia 16 de junho, trazendo um final de semana prolongado, o que eleva o fluxo de veículos nas rodovias federais, trazendo consigo aumento do risco de acidentes. Com isso, a PRF na Bahia lançou a operação Corpus Christi 2022, que teve início às 00:00 de ontem (15) e segue até as 23:59 de domingo (19).

A operação irá priorizar ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país. Será dada atenção especial às ações de controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e a realização de exames de bafômetro, para combater a embriaguez ao volante. Atividades de educação para o trânsito também serão intensificadas, com o intuito de conscientizar os usuários das rodovias acerca de suas atitudes no trânsito.

Além do foco em segurança viária, a PRF intensificará ações de combate à criminalidade, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação. Informações e Foto: PRF

