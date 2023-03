Operação da PM termina com dois suspeitos mortos e policial baleado em confronto

Uma operação policial terminou com dois suspeitos mortos na noite deste sábado (18) na cidade de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com informações fornecidas pela 3ª do 19º Batalhão de Polícia Militar, policiais realizavam patrulhamento pelo bairro da Baixada, quando teriam sido surpreendidos e confrontaram com os suspeitos armados, que foram alvejados e socorridos ao Hospital Maria Leandra, em Santa Inês, mas não resistiram.

Na ação, segundo a polícia, um policial de identidade não revelada acabou baleado, foi socorrido, mas passa bem. Os mortos na operação foram identificados como Roque Bispo de Assis Neto, 17 anos, natural de Santa Inês, e Bruno Santos Almeida, 22, oriundo de Ubaíra. Com eles a PM informou ter apreendido 01 pistola Tanfoglio, Cal .45, numeração suprimida; 01 uma submetralhadora fabricação caseira, Cal 9mm; 05 munições intactas cal 9mm.

Operações

Os últimos dias tem sido de intensas operações policiais em cidades que integram a área de atuação do 19º BPM no Vale do Jiquiriçá, a exemplos de Santa Inês, e Jaguaquara, onde um helicóptero da Polícia Militar da Bahia sobrevoou duran a tarde de sábado em ação de combate ao crime. Informações do site: Marcos Frahm

