Operação da Polícia Civil em Jequié apreende armas, munição e drogas

Após meticuloso trabalho de investigação, a DIVISÃO DE HOMICÍDIOS da DT de Jequié, foi deflagrada a OPERAÇÃO NA TOCA DO LOBO, que, desarticulou um dos esconderijos da organização criminosa na cidade de Jequié. No local, situado no bairro do Joaquim Romão, foi encontrado armamento pesado e farta quantidade de drogas, além de dinheiro, munição e anotações do tráfico. Junto com o material, foi apreendido um adolescente que fazia a guarda do local.

Carabina Roni Kit G2 camuflada .9mm/.40 com mira ACOG (Trijicon), mira laser e lanterna, Pistola Glock G17, .9mm, Carregador extendido de Glock .9mm, Um carregador importado .9mm, 43 munições da .9mm, 01 munição de .38, 12 rádios comunicadores marca Baofeng, 10 Kg de maconha, 3 kg de crack, 100 g de cocaína, 12 pequenas porções de crack embalado, Duas balanças de precisão, Quantidade de invólucros plásticos para embalar droga, R$ 423,50 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos), Anotações do tráfico: Informações: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

