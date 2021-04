Operação da polícia civil retira de circulação uma arma de fogo e um simulacro em Jequié

A polícia civil de Jequié, realizou ontem (13), a operação denominada ” ENCOSTA”, onde foi apreendido um revólver calibre .32 e um simulacro de pistola, que estavam com um maior de idade e com um menor de idade. A operação foi realizada no bairro Bom Sossego, e contou com vários policiais. Segundo informações, os detidos estão envolvidos em alguns crimes na cidade de Jequié.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários