Operação da polícia militar com apoio da Guarda Municipal apreende motocicletas e veículos irregulares em Jaguaquara

foi desencadeada na cidade de Jaguaquara a Operação Paz no Vale, realizada pelo 19° BPM em parceria com a Guarda Municipal daquele município. Na ação, foram feitas abordagens itinerantes e realizado três pontos de bloqueio de trânsito, com o objetivo de reduzir as infrações de trânsito no Centro da cidade, assim como, coibir Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP). Foram empregadas 04 viaturas, 08 Policiais Militares, além do efetivo da Guarda Municipal. A Operação foi finalizada por volta das 11h com o saldo de 09 motocicletas e 02 automóveis apreendidos; e 52 pessoas abordadas. Informações:

Comentários no Facebook:

Comentários