Operação JANO no Conjunto Penal de Jequié apreende material ilícito

Foi realizada na manhã de ontem (29), mais uma fase da operação JANO no Conjunto Penal de Jequié. Participaram da operação, a equipe do GEOP com 13 Policiais Penais, o 19ºBPM enviou 20 policiais militares da CETO, 12 policiais penais plantonistas, e 02 Policiais Penais do núcleo de Inteligência do Conjunto Penal. Todos envolvidos na operação, adentraram no módulo de vivência geral, no presídio II, onde as equipes encontraram vários materiais ilícitos no local.

Já no período da tarde, foi feito o balanço e apresentado o material apreendido.

✅ 20 – Aparelhos de telefonia móvel;

✅ 03 – Baterias de Celular;

✅ 14 – Carregadores de Celular;

✅ 35 – Chips de Celular;

✅ 13 – Facas;

✅ 06 – Correntes;

✅ 05 – Fones de ouvido;

✅ 01- Tesoura;

✅ 02 – Balanças;

✅ 01 – Ferro de solda;

✅ 01 – Cartão de Memória;

✅ 120g de substância análoga à maconha;

✅ 30g de substância análoga a cocaína;

✅ 08 – Cadernos contendo anotações com movimentações criminosas.

Ao final da Operação foi identificado o interno que assumiu a propriedade da droga encontrada, e juntamente com todo material apreendido foi apresentado a autoridade policial da 9 COORPIN/PCBA que acompanhou a operação e flagranteou o interno pelo crime de tráfico de drogas. INFORMAÇÕES: ASCOM/ 19° BPM.

