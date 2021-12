” Operação Natal Solidário”, da polícia civil de Jequié contemplou várias famílias e instituições

Policiais da 9ª Coorpin em conjunto com a DEAM, realizaram ontem (21), a entrega de 120 cestas básicas arrecadas na Campanha ” Operação Natal Solidário”. As cestas básicas foram entregues nas comunidades do KM03, KM 04 e para a AJECE ( associação Jequieense de Cegos) e na Fundação Leur Brito, ( Abrigo dos Idosos). Uma campanha que contou com a colaboração de centenas de pessoas, não só de Jequié, como de toda a região.

Na última semana, foi entregue mantimentos na cidade de Jaguaquara, onde a delegacia também é coordenada pela 9ª Coorpin. Parabéns a todos os envolvidos na campanha, que fomenta a presença da Instituição Polícia Civil em todos os segmentos e contribui para o combate a fome.

