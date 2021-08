“Operação Saturação”. 19° BPM e 9° Coorpin fazem mega operação em Jequié

Na tarde desta terça-feira (23), o 19° BPM desencadeou em conjunto com a 9ªCOORPIN/Jequié a Operação Saturação, cuja finalidade é reduzir e controlar os índices de CVLI (Crimes Violentos Letais e Intencionais) na cidade de Jequié-BA.

A operação se deu por meio de ações preventivas e repressivas, como abordagens

na área sede do Comando do 19° BPM, com ênfase na saturação dos locais de risco e com maior incidência de delitos tipificados e/ou relacionados com tráfico de entorpecentes.

Foram realizadas rondas e abordagens nos bairros Joaquim Romão e Jequiezinho, áreas da 5ª e 2ª CIA, respectivamente, não sendo registrada nenhuma ocorrência durante a Operação. Informações: ASCOM/19°BPM

