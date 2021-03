Operação Semana Santa 2021 da PRF começa nesta quinta-feira dia (01).

A Polícia Rodoviária Federal dará início na quinta-feira (1º) a Operação Semana Santa 2021. As fiscalizações seguem até às 23h59 de domingo (4). Nos quatro dias de operação, policiais rodoviários federais reforçarão trechos estratégicos nos mais de 10 mil quilômetros de malha viária que cortam o estado. Serão priorizadas ações voltadas à segurança viária, prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito e à garantia da mobilidade nas rodovias do país.

A expectativa da PRF é de aumento na quantidade de veículos se deslocando de forma uniforme em todo o estado. O pico de movimento na saída para o feriado prolongado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quarta-feira (31) e durante todo o dia de quinta-feira (1º). O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de domingo (4).

A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais. A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, foi editada uma portaria, que define os tipos de veículos que sofrerão restrição de tráfego durante feriados nacionais e regionais no ano de 2021. A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples, com exceção dos trechos específicos estabelecidos no Anexo da Portaria e o descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição. No período da Semana Santa, os dias e horários de restrição serão: quinta (1º de abril) – 16h às 22h; sexta (2 de abril) 6h às 12h; e domingo (4 de abril) 16h às 22h. Informações: PRF

