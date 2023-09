Operação Unum Corpus da Polícia Civil completa dois anos com mais de mil criminosos presos e grande apreensão de armas e drogas no interior do estado

Em dois anos, a Polícia Civil da Bahia (PCBA) já cumpriu 903 mandados, prendeu mais de mil pessoas, efetuou 238 prisões em flagrante, apreendeu 29 adolescentes, 227 armas, além de 490.213 porções de drogas através da Operação Unum Corpus, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin). A ação se encontra na nona fase e envolve as 26 coordenadorias regionais e suas unidades integrantes no interior do estado que saem às ruas simultaneamente para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão. A maioria das prisões é feita com foco nos crimes de homicídio, tráfico de drogas e contra o patrimônio.

“A Operação Unum Corpos vem trazendo o lema da Polícia Civil, ‘Somos Um Só Corpo’, e o principal objetivo é dar visibilidade às ações desenvolvidas pela PC no estado. A operação vem demonstrando se tratar de um sucesso, onde aprendemos drogas, armas, adolescentes infratores e, dessas apreensões, nós conseguimos outros elementos para instruir os nossos inquéritos policiais que se encontram em andamento”, explicou a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo.

A delegada destacou que, a cada fase da operação, os números de ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) diminuem. “Nós percebemos que nos dias, nas semanas posteriores [as ações], há uma redução. Isso para a gente é um sucesso. É uma resposta ao cidadão das atividades da polícia judiciária. Também tem uma quantidade muito grande de apreensão de drogas e armas tanto de pequeno quanto de grosso calibre”, acrescentou.

Na última fase, ocorrida em junho deste ano, a ação registrou a maior apreensão de drogas. Foram 253 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack, provocando um prejuízo de R$ 1,5 milhões aos grupos criminosos. Foram cumpridos 116 mandados de prisão, 42 prisões em flagrante, 48 armas, três adolescentes conduzidos por atos infracionais, dez veículos com restrição foram apreendidos, 262 quilos de entorpecentes localizados e 149 mandados de busca e apreensão realizados.

Somente na região da Costa do Descobrimento foram apreendidas armas, munições, pedras de crack e mais de 248 quilos de maconha, e 11 pessoas foram presas, em ações que envolveram o efetivo de todas as unidades integrantes da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis). Conforme a delegada Rogéria, a operação segue de forma contínua para dar uma resposta à sociedade de que a PCBA está imbuída em proteger, servir e cuidar da sociedade. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários