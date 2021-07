Operadora do Corpo de Bombeiros no CICOM, orienta e salva criança de 10 dias de vida engasgado em Jequié

Na noite de ontem (26), uma ocorrência que salvou a vida de um bebê de 10 dias de vida em Jequié. Uma mãe residente no Bairro do Curral Novo, desesperada ligou para o 190, informando que seu filho tinha engasgado com leite materno. Imediatamente a Sgt Carla, do 8º GBM que estava de plantão no SICOM, Assumiu a tarefa de orientar os pais do recém nascido, para que fizessem as manobras no recém – nascido. Segundo informações dos próprios pais, o bebê já estava ficando rocha. Com a orientação da Militar, a criança voltou a respirar. Uma viatura do 8ºGBM, foi enviada ao local para prestar socorro, ao chegar foi observado que o bebê já estava bem. Parabéns a Sgt Carla, que, com toda sua técnica ajudou a salvar a vida deste recém-nascido em Jequié.

