OPORTUNIDADE: NEOJIBA oferece vaga de estágio em Jequié. Inscreva-se

O Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), Organização Social que faz a gestão do PROGRAMA NEOJIBA (Núcleos Estaduais Juvenis e Infantis da Bahia), no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de 01 estagiário para atuar no NPM Cidade Sol.

O PROGRAMA NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) foi criado em 2007 como um dos programas prioritários do Governo do Estado. Tem como missão promover o desenvolvimento e a integração social, prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletiva.

Objetivo: Atuar no setor Pedagógico do NEOJIBA, executando atividades administrativas.

Sobre o Contrato de Estágio:

Carga Horária: 25h/semana

Turno e horário: Tarde, das 13h00 às 18h00

Início: Março

Local do Estágio: Núcleo de Prática Musical Cidade Sol, localizado nas dependências do Colégio Estadual Luiz Viana Filho, av. Lions Club, s/n, Jequiezinho, Jequié-BA, CEP: 45206-020.

Remuneração e benefícios:

Bolsa auxílio: r$ 800,00

Auxílio Transporte

Seguro de Vida

Plano odontológico (opcional)

Formação básica:

Estudantes do curso de Administração e afins, cursando do 3º semestre até o 6ª Semestre (é aceito candidaturas de estudantes dessemestralizados com mínimo de 2 anos para conclusão do curso).

Atribuições:

Atualização e manutenção do sistema MUSa;

Tarefas administrativas padrões (realização de documentos, cópias etc.);

Apoio no momento de novas inscrições dos integrantes;

Apoio nos controles de dados do Núcleo;

Chamada e lista de presença dos integrantes;

Controle da frequência dos monitores e instrutores;

Atendimento básico aos integrantes e aos familiares;

Dar um apoio técnico em caso de apresentação musical ou visitas de pessoas externas;

Responder a quaisquer solicitações do coordenador do núcleo.

Competências:

Boa comunicação escrita e oral;

Conhecimentos nível intermediário pacote office (usuário).

Como se candidatar:

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet até as 22h00 do dia 27/01/2021, no formulário disponível NO LINK ABAIXO:

